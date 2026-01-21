Negli ultimi trent’anni, le medie imprese italiane hanno registrato una significativa crescita, con un aumento del fatturato del 182%. Questa evoluzione ha superato di gran lunga i risultati delle grandi aziende italiane, evidenziando un cambiamento importante nel panorama economico nazionale. Un’analisi che sottolinea l’importanza delle imprese di dimensioni medie nel contesto economico e imprenditoriale del Paese.

“In 30 anni abbiamo assistito a una crescita straordinaria delle medie imprese italiane, che si è tradotta in un incremento del fatturato del 182% e ha superato nettamente quello delle grandi aziende del Paese”. Così l’amministratore delegato di Mediobanca Alessandro Melzi d’Eril nel suo intervento d’apertura dei lavori dell’ottava edizione dell’ Italian mid cap conference, appuntamento annuale organizzato da Mediobanca. “Anche il confronto con i principali Paesi europei premia in modo particolare le nostre medie imprese – osserva Melzi d’Eril – il loro fatturato è cresciuto in misura superiore rispetto alle società comparabili di altri Paesi, come Francia e Germania, trainando il valore aggiunto a un +65%, dato quasi doppio rispetto ai gruppi francesi e tedeschi, e creando un numero più elevato di posti di lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mediobanca, Melzi d’Eril: “Crescita straordinaria delle medie imprese italiane in 30 anni”

