Mediobanca Melzi D’Eril | Crescita straordinaria delle medie imprese italiane negli ultimi 30 anni

Alessandro Melzi d’Eril, nel suo primo intervento come nuovo amministratore delegato di Mediobanca, ha sottolineato la crescita significativa delle medie imprese italiane negli ultimi trent’anni. Un quadro che evidenzia il ruolo crescente di queste aziende nell’economia nazionale, confermando la loro importanza come motore di sviluppo e innovazione nel contesto italiano.

Alessandro Melzi d’Eril ha parlato delle medie imprese italiane al suo primo appuntamento ufficiale da amministratore delegato di Mediobanca. L’occasione gli è stata data dall’ottava edizione dell’ Italian mid cap conference, l’appuntamento annuale che mette in contatto in Piazzetta Cuccia i vertici delle principali società quotate italiane a media capitalizzazione (29 quelle presenti quest’anno) con decine di investitori italiani e stranieri appartenenti alle principali case di investimento. Oltre 400 le sessioni di incontro tra le parti, precedute da una plenaria dedicata alle sfide delle imprese italiane tra stabilità del sistema Paese e nuove dinamiche geopolitiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Negli ultimi trent’anni, le medie imprese italiane hanno registrato una significativa crescita, con un aumento del fatturato del 182%.

