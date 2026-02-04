La vicenda del delisting di Piazzetta Cuccia si fa sempre più complicata. La possibile fusione tra Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca ha riacceso le tensioni nel sistema finanziario italiano. L’assemblea di Mps ha approvato le modifiche statutarie per il consiglio, ma ancora non si capisce come si svilupperà la trattativa con Mediobanca. La situazione resta aperta e le conseguenze potrebbero essere importanti per il settore.

La possibile fusione tra Monte dei Paschi di Siena (la cui assemblea mercoledì ha approvato le modifiche statutarie per la lista del cda) e la controllata Mediobanca è diventata il nuovo terreno di scontro nel sistema finanziario italiano. Un’operazione che l’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, starebbe spingendo con determinazione, convinto che sia l’unica strada per centrare i 700 milioni di sinergie promesse alla Bce. Il nuovo piano industriale, atteso nelle prossime settimane, non è ancora passato sul tavolo del Cda – impegnato nel proprio rinnovo – ma già solleva più di un dubbio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mps-Mediobanca, cosa non torna del delisting di Piazzetta Cuccia

