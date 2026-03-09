Escalation in Medio Oriente | attacchi al Bahrein tensioni anche in Qatar e Libano Petrolio alle stelle e mercati in calo

Nella regione del Medio Oriente si sono verificati diversi episodi di escalation con attacchi al Bahrein, mentre in Qatar e Libano si registrano tensioni crescenti. Questa mattina, sull’isola di Sitra, in Bahrein, un attacco con drone ha causato feriti tra le persone presenti. Le conseguenze si riflettono anche sui mercati, con il prezzo del petrolio in forte rialzo e i mercati finanziari in calo.

Diverse persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con drone avvenuto all’alba sull’isola di Sitra, in Bahrein. Secondo quanto riferito dal Ministero degli Interni e riportato dalla Bahrain News Agency, il velivolo senza pilota, attribuito all’Iran, ha colpito una zona residenziale causando numerosi feriti e danni a diverse abitazioni. Il Ministero della Salute del Bahrein ha precisato che 32 civili sono rimasti feriti, di cui quattro in modo grave. Tra i casi più seri figurano anche dei bambini: una ragazza di 17 anni ha riportato gravi ferite alla testa e agli occhi, mentre due bambini di 7 e 8 anni hanno subito gravi lesioni agli arti inferiori e sono stati sottoposti a intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

