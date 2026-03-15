Il Papa ha pronunciato un appello durante l'Angelus, chiedendo ai responsabili del conflitto di cessare le ostilità e di riaprire percorsi di dialogo. Ha parlato a nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le persone di buona volontà, invitando a mettere fine alle violenze e a favore di un immediato stop alle ostilità.

«A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà, mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto: cessate il fuoco, si riaprano percorsi di dialogo! La violenza non potrà mai portare alla giustizia, alla stabilità, e alla pace che i popoli attendono.». Non è il suo primo appello per la pace, dopo l’attacco dell’amministrazione Trump e di Israele all’Iran, ma il tono di Leone XIV non è mai stato così vibrante. Dopo la preghiera dell’Angelus, affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo apostolico, il Papa americano lo dice subito: «Fratelli e sorelle, da due settimane i popoli del Medio Oriente soffrono l’atroce violenza della guerra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Leone XIV all'Angelus: «A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà: cessate il fuoco»

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