Odontoiatri 70 nuovi professionisti a Palermo entrano nella comunità dell' Ordine

A Palermo, settanta giovani odontoiatri hanno pronunciato il giuramento professionale durante una cerimonia svoltasi nel salone di rappresentanza del Comune, segnando l’ingresso ufficiale nella comunità dell’Ordine degli Odontoiatri.

Il presidente Cao Marrone: "Sarete anche il primo presidio per molte patologie sistemiche". Il vicepresidente dell'Omceo Spicola: "L'Ordine vi sosterrà nel vostro percorso professionale" Settanta giovani odontoiatri hanno pronunciato il giuramento professionale nel corso di una solenne cerimonia che ha ufficializzato l'avvio della loro attività. Ad accoglierli ieri, 12 febbraio, a Villa Magnisi (sede dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Palermo) il presidente della Commissione albo odontoiatri (Cao) Mario Marrone, componente del direttivo della Federazione nazionale Fnomceo e il vicepresidente dell'Omceo Luigi Spicola, insieme ai rappresentanti della Cao Mariele D'Antoni e Giuseppe Gariffo e i consiglieri odontoiatri Emanuele Cusimano e Giuseppe Settineri.

