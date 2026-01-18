Medici Chirurghi e Odontoiatri | Precarietà insostenibile situazione peggiore a Ostuni

L’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Puglia commenta la visita del governatore Decaro al presidio Perrino di Ostuni, evidenziando la difficile situazione lavorativa dei professionisti sanitari nella regione. La nota sottolinea come la precarietà sia ormai insostenibile, con ripercussioni sulla qualità delle cure e sul sistema sanitario locale. Di seguito, il comunicato completo dell’Ordine, che invita a riflettere sulle criticità attuali e sulle possibili soluzioni.

Riceviamo e pubblichiamo di seguito una nota dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Puglia sulla visita del governatore Decaro al Perrino. Il presidente Oliva: “Qui neppure con le prestazioni aggiuntive si garantisce l’assistenza”.“La visita di questa mattina del presidente Decaro. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

