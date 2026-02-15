Lisa Vittozzi chi è la prima medaglia d’oro olimpica per l’Italia nel biathlon

Impresa memorabile di Lisa Vittozzi nell’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. L’azzurra, partita dal quinto posto nella sprint, ha vinto una storica prima medaglia d’oro nella storia dello sport italiano. Con una prestazione magistrale, Vittozzi con 0 errori al tiro rimonta via via tutte le avversarie davanti a lei e arriva da sola a braccia alzate nel catino di Anterselva con il tempo di 30’11?8. Medaglia d’argento per la norvegese Maren Kirkeeide staccata di 28?8, bronzo per la finlandese Suvi Minkkinen a +34?3. Da segnalare anche la bella rimonta di Dorothea Wierer giunta nona a +1’30?3 con 1 errore al tiro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia nel biathlon, grazie alla sua vittoria nella gara di inseguimento ai Giochi di Milano Cortina.

