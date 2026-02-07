Giovanni Franzoni e Dominik Paris conquistano una medaglia d’oro nella discesa di Bormio, il primo oro olimpico per l’Italia in questa disciplina dopo 74 anni. I due azzurri si sono messi in mostra in una gara combattuta fino all’ultimo, battendo campioni come Odermatt e Kriechmayr. Alla fine, la vittoria è andata al svizzero Franjo Von Allmen, ma il risultato ha portato entusiasmo e soddisfazione agli appassionati italiani.

Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono saliti sul podio nella discesa libera maschile di Bormio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, battendo alcuni mostri sacri della velocità come Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr in una gara estremamente spettacolare vinta sulla mitica Stelvio dal fenomeno svizzero Franjo Von Allmen. Per l’Italia si tratta di un risultato storico, che apre in maniera sfavillante la XXV edizione delle Olimpiadi Invernali. In passato lo sci alpino maschile azzurro aveva ottenuto infatti nel complesso solo tre medaglie in discesa ai Giochi, con un singolo oro centrato 74 anni fa da Zeno Colò a Oslo nel 1952. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quinta medaglia nella discesa maschile per l’Italia alle Olimpiadi: unico oro 74 anni fa!

Quinta medaglia nella discesa maschile per l’Italia alle Olimpiadi: unico oro 74 anni fa!Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono saliti sul podio nella discesa libera maschile di Bormio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, battendo alcuni ... oasport.it

Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it

