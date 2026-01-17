Aperto il maxi svincolo del Bione E lunedì arriva Salvini a inaugurare il quarto Ponte

Venerdì 16 gennaio è stato aperto al traffico il nuovo maxi svincolo del Bione, parte dei lavori sulla statale 36. L'inaugurazione del quarto ponte Pescate-Lecco, prevista per lunedì 19 gennaio alle ore 10, sarà accompagnata dalla visita di Matteo Salvini. Questa opera mira a migliorare la viabilità e a facilitare gli spostamenti nella zona, rappresentando un intervento importante per la mobilità locale.

Venerdì 16 gennaio è stato aperto il maxi svincolo del Bione al traffico, opera legata all'inaugurazione del quarto ponte Pescate-Lecco lungo la statale 36 che si terrà lunedì mattina 19 gennaio alle ore 10.30 alla presenza del vicepremier Matteo Salvini e delle autorità del territorio. Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha intanto commentato con soddisfazione l’apertura dello svincolo, rilanciando con forza la richiesta di dotare la città di un quarto ponte anche in uscita. “L'apertura del maxi svincolo del Bione è motivo di soddisfazione per la nostra città - ha commentato Gattinoni in un video pubblicato sui social - È un’opera imponente, con una rotatoria dal diametro di 60 metri che raccorda le direttrici fondamentali per Milano, Como, Bergamo, Sondrio e la Valsassina”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

