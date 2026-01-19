Sei milioni di euro per rifare strade e marciapiedi a Tor Sapienza | tutte le vie interessate

A Tor Sapienza sono stati destinati sei milioni di euro per il rifacimento di strade e marciapiedi. L’intervento, finanziato con fondi Tav sbloccati dopo vent’anni, mira a migliorare la sicurezza e la qualità dell’ambiente urbano. Il presidente del municipio V, Mauro Caliste, ha sottolineato l’importanza di questi lavori per il territorio, che coinvolgeranno diverse vie della zona.

I lavori prevedono il rifacimento del manto stradale e, in alcuni casi, la realizzazione o il completamento dei marciapiedi, migliorando i collegamenti pedonali e la sicurezza per residenti e utenti della strada.

