Maxi operazione interforze a Cassino vicino Frosinone contro lo spaccio e i furti il bilancio finale

Da virgilio.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno condotto un’ampia operazione a Cassino, vicino Frosinone, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga e i furti. Sono stati effettuati 11 posti di blocco, controllati 143 veicoli e circa 250 persone. L’intervento ha portato a diverse segnalazioni per sostanze stupefacenti e irregolarità, contribuendo a rafforzare la sicurezza nella zona.

11 posti di controllo, 143 veicoli verificati e 250 persone identificate: questi i numeri raggiunti al termine di un servizio straordinario interforze svolto a Cassino nella giornata di sabato 24 gennaio. L’operazione, pianificata dal Questore della Provincia di Frosinone, è stata finalizzata alla prevenzione e repressione di reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti. Controlli straordinari a Cassino Le aree interessate e le modalità operative Risultati dei controlli: segnalazioni e verifiche Prospettive future e ulteriori controlli Collaborazione tra le forze dell’ordine Controlli straordinari a Cassino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il servizio di controllo straordinario è stato organizzato in risposta alle esigenze emerse durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

maxi operazione interforze a cassino vicino frosinone contro lo spaccio e i furti il bilancio finale

© Virgilio.it - Maxi operazione interforze a Cassino vicino Frosinone contro lo spaccio e i furti, il bilancio finale

Approfondimenti su cassino interforze

Frosinone: furti e violenza contro la moglie, in carcere 33enne di Cassino

A Cassino, un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver commesso una serie di furti nel 2023 e aver esercitato violenza sulla propria moglie.

Metro di Roma, maxi-operazione con 47 arresti e 45 denunce: la Polizia blocca furti e spaccio

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su cassino interforze

Argomenti discussi: Halloween sicuro: maxi operazione interforze VIDEO; Monopattini e bici elettriche fuori controllo, maxi operazione interforze a Foggia; Casoria: maxi operazione interforze contro il degrado ambientale; Casoria: maxi operazione interforze contro il degrado ambientale.

maxi operazione interforze aMaxi operazione interforze a Cassino vicino Frosinone contro lo spaccio e i furti, il bilancio finaleControlli straordinari delle forze dell’ordine a Cassino: 11 posti di blocco, 143 veicoli e 250 persone controllate, segnalazioni per droga e irregolarità. virgilio.it

Catania. Maxi operazione interforze a San Giovanni Galermo: droga, armi e illegalità diffuse nel mirino dei controlliUn’azione capillare e ad ampio raggio ha interessato nelle scorse ore il quartiere di San Giovanni Galermo, teatro di un imponente controllo straordinario del territorio disposto dal Questore ... libertasicilia.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.