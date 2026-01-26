Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno condotto un’ampia operazione a Cassino, vicino Frosinone, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga e i furti. Sono stati effettuati 11 posti di blocco, controllati 143 veicoli e circa 250 persone. L’intervento ha portato a diverse segnalazioni per sostanze stupefacenti e irregolarità, contribuendo a rafforzare la sicurezza nella zona.

11 posti di controllo, 143 veicoli verificati e 250 persone identificate: questi i numeri raggiunti al termine di un servizio straordinario interforze svolto a Cassino nella giornata di sabato 24 gennaio. L'operazione, pianificata dal Questore della Provincia di Frosinone, è stata finalizzata alla prevenzione e repressione di reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il servizio di controllo straordinario è stato organizzato in risposta alle esigenze emerse durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

© Virgilio.it - Maxi operazione interforze a Cassino vicino Frosinone contro lo spaccio e i furti, il bilancio finale

A Cassino, un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver commesso una serie di furti nel 2023 e aver esercitato violenza sulla propria moglie.

