scoperto market della droga due condanne

Nella zona delle Quattro strade, è stato smantellato un punto di vendita di droga che funzionava come un vero e proprio supermercato. La polizia ha scoperto un sistema organizzato per la vendita di cocaina e hashish, gestito con regolarità e consolidato nel tempo. Due persone sono state condannate in seguito alle indagini.

GROSSETO Hanno scoperto un vero e proprio " supermercato della droga ". Era nella zona delle Quattro strade, dove cocaina e hashish venivano venduti con continuità, in un sistema ormai rodato. A gestire il traffico erano due tunisini, che avevano trasformato un appartamento in città nella loro base operativa. In cambio dell’ospitalità, la proprietaria dell’abitazione riceveva dosi quotidiane di droga. Un sistema organizzato, secondo gli investigatori, che garantiva un’offerta costante di sostanze stupefacenti. A smantellare il giro di spaccio è stata la squadra mobile, che nel gennaio dello scorso anno ha avviato un’ indagine mirata. Fondamentali sono state anche le testimonianze dei clienti, ascoltati dagli investigatori, che hanno confermato l’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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