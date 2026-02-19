Fondo Dopo di noi l' assessorato della Famiglia | La gestione dei fondi statali compete ai Comuni
L’assessorato della Famiglia spiega che la responsabilità sulla gestione del fondo
"Le risorse del fondo 'Dopo di noi' sono assegnate dallo Stato ai distretti socio-sanitari, che vedono come capofila i Comuni, ai quali compete la gestione, la rendicontazione della spesa e, quindi, la responsabilità amministrativa". A precisarlo in una nota è l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, replicando alla denuncia di Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, tra i promotori della legge. La Regione, che comunque svolge solo un ruolo di monitoraggio, sta attivando con Formez un progetto di assistenza tecnica a supporto dei territori per rafforzare le capacità progettuali dei Comuni e la rendicontazione delle spese.🔗 Leggi su Palermotoday.it
La Sicilia non riesce a spendere i fondi per i disabili gravi, Faraone: Restituiti allo Stato 5 milioni di euroNell'Isola non decolla il progetto Dopo di noi. Dal 2016 ad oggi rimasti inutilizzati oltre 40 milioni. Il vicepresidente di Italia Viva è stato tra i promotori della legge: Migliaia di famiglie la ... palermotoday.it
