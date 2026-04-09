Calabria | 35 milioni per rivoluzionare i rifiuti con l’innovazione

In Calabria, sono stati allocati oltre 35 milioni di euro per modernizzare il sistema di gestione dei rifiuti. La somma è destinata a sostenere interventi tecnologici e a migliorare le infrastrutture comunali dedicate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. La Regione ha annunciato questo investimento con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio, coinvolgendo diversi comuni della zona.

La Regione Calabria ha stanziato una risorsa economica superiore ai 35 milioni di euro per trasformare la gestione dei rifiuti attraverso l’innovazione tecnologica e il potenziamento delle infrastrutture comunali. L’annuncio, fornito dall’assessore all’Ambiente Montuoro, delinea un piano strategico volto a incentivare i Comuni verso un modello di economia circolare, sfruttando fondi derivanti dal Programma Regionale Fesr Fse+ 2021-2027 in linea con gli obiettivi europei di resilienza e sostenibilità. Un piano finanziario diviso tra efficienza urbana e centri di raccolta. L’intervento economico si struttura su due direttrici principali che mirano a colmare le lacune strutturali del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: 35 milioni per rivoluzionare i rifiuti con l’innovazione Napoli: l’IA e 7 milioni di euro per rivoluzionare i rifiutiL’azienda di igiene urbana Asia punta a rivoluzionare la gestione dei rifiuti di Napoli attraverso l’integrazione di intelligenza artificiale e... BeNewtral: 7 milioni per rivoluzionare l’edilizia con un legante minerale ecologico italiano.BeNewtral, start-up innovativa nata all’interno dell’acceleratore del Politecnico di Milano, ha concluso un importante round di finanziamento da 7... Temi più discussi: Formarsi per Competere: ancora attiva la manifestazione di interesse per l’inserimento lavorativo dei giovani under 35; Regione stanzia altri 35 milioni per borse di studio, '8mila beneficiari in più'; Reggio Calabria, confisca per oltre 6 milioni a un imprenditore condannato per corruzione - VIDEO; Kfc accelera in Italia: 35 milioni per aprire nuovi ristoranti e 800 assunzioni nel 2026. Rifiuti, la Regione Calabria sblocca 35 milioni per i Comuni: contributi al 100% per differenziata e nuovi centriIl bando Fesr 2021-2027 stanzia 15 milioni per la raccolta e 20 milioni per il potenziamento delle infrastrutture: gli enti locali hanno 90 giorni di tempo per presentare progetti innovativi e smart ... cosenzapost.it Calabria, un milione di euro contro usura e racket: bando per associazioni e fondazioniL’avviso punta a rafforzare la rete dei servizi sociali e socio-sanitari per aiutare persone e operatori economici che vivono una condizione di forte fragilità ... cosenzachannel.it Il Settimanale TGR. Le storie di sabato 11 aprile. Ore 12.25 RAI3. Personaggi, storie, luoghi. Dalla villa di Luchino Visconti agli allevatori di montagna, dall'uncinetto come terapia ai disegni di Bruno Bozzetto. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/il- - facebook.com facebook Maxi operazione contro la 'ndrangheta tra la Calabria e Milano. Decine di arresti, tra cui l'ex capo ultras dell'Inter Marco Ferdico - già in carcere -, finito nell'inchiesta doppia curva. x.com