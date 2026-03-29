D’Amico sicuro | Il rinnovo di Spalletti un segnale al sistema Mercato? Alla Juve servono questi 4 5 colpi

D’Amico ha commentato il rinnovo di Spalletti definendolo un segnale rivolto al sistema. Nelle sue dichiarazioni a Tuttosport, ha anche parlato delle mosse sul mercato, indicando che alla Juventus servono quattro o cinque acquisti specifici. La sua analisi si concentra sugli aspetti legati alle strategie di mercato e alle scelte di allenatore del club.

D’Amico sicuro: «Il rinnovo di Spalletti un segnale al sistema». Poi parla così delle mosse sul mercato: le sue dichiarazioni a Tuttosport. Andrea D’Amico è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Di seguito le parole dell’agente. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RINNOVO SPALLETTI – « Assolutamente sì. La Juve negli ultimi anni ha cambiato troppo, e nel calcio moderno la prima operazione di mercato è sempre la stabilità tecnica. Il rinnovo di Luciano Spalletti dà una direzione chiara: identità, gerarchie, idee. Quando hai un allenatore forte e riconosciuto, anche il mercato diventa più semplice. I giocatori sanno dove vanno e perché. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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