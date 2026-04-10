Maurizio Mangialardi contro il banchinamento del Molo Clementino | Il programma elettorale delle regionali parlava chiaro
Il consigliere regionale del Partito Democratico ha espresso la propria contrarietà al progetto di banchinamento del Molo Clementino, facendo riferimento al programma elettorale delle recenti elezioni regionali, che avrebbe affrontato la questione in modo chiaro. La discussione riguarda la realizzazione di interventi sulla struttura portuale e le sue implicazioni. La posizione del rappresentante politico si inserisce nel confronto pubblico avviato sulla questione.
ANCONA – Il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi interviene nel dibattito relativo al banchinamento del Molo Clementino, esprimendo la propria contrarietà al progetto. Anche se questo è stato approvato in prima istanza dalla giunta Mancinelli (Valeria, sua attuale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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