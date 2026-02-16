Banchinamento del Molo Clementino per Andrea Nobili Avs | È ora di un indirizzo chiaro e preciso da parte della Regione

Andrea Nobili di Avs ha dichiarato che il banchinamento del Molo Clementino si rende urgente a causa dei problemi di sicurezza e delle criticità infrastrutturali. La Regione deve intervenire rapidamente per definire una linea chiara e decisa, evitando ulteriori ritardi. La questione riguarda anche le attività di pesca e il traffico portuale, che richiedono un intervento immediato.

Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un interpellanza dove, oltre a esprimere la propria contrarietà al progetto, chiede alla Giunta Acquaroli di agire in nome della salute e dell'ambiente ANCONA – «È ora di un indirizzo chiaro e preciso da parte della Regione, per la salute, il rispetto socio-culturale e la sostenibilità della città». È questo il cuore dell'interpellanza presentata dal capogruppo di alleanza Verdi Sinistra in Regione Andrea Nobili alla Giunta regionale, con cui si chiedono risposte più incisive sul progetto dell'hub crocieristico per meganavi al porto storico di Ancona, oggi in corso di valutazione al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica nella procedura Via-Vas, cioè la Valutazione di impatto ambientale integrata e strategica.