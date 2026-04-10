Maurizio Battista aveva già denunciato l’ex manager | Ma la mia è tanta roba La sua verità sul milione e mezzo sparito – Il video

Maurizio Battista ha pubblicato un video sui social in cui ripercorre il suo confronto legale con l’ex manager, Fabio Censi. L’attore rivendica di aver denunciato prima lui e commenta la perdita di un milione e mezzo di euro, definendola “tanta roba”. La vicenda riguarda una disputa giudiziaria in corso tra i due, legata a questioni finanziarie e contrattuali.

«L’ho denunciato prima io» rivendica Maurizio Battista che in un video sui social torna a commentare lo scontro ormai legale con il suo ex manager, Fabio Censi. Il comico è stato denunciato per stalking e diffamazione, ma la denuncia sarebbe arrivata dopo la sua. È lui stesso a rivendicare di aver già avviato una causa contro Censi. La sua denuncia però «è tanta roba». Battista nel video dice: «Se si è offeso, mi dispiace, ma ha fatto benissimo a fare quella denuncia per stalking. Però deve sapere che la sua denuncia arriva tre settimane dopo la mia, e la mia non è per stalking e diffamazione». Gli insulti sui social e l’accusa del milione e mezzo. 🔗 Leggi su Open.online

Maurizio Battista denunciato dall’ex manager. Il milione e mezzo di euro sparito, i video e le accuse reciprocheRoma, 9 aprile 2026 – Il comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager Fabio Censi per stalking e diffamazione aggravata.

Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l’ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaianoIl comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

Temi più discussi: La storia di Maurizio Battista: dal rapporto complicato con i figli alla truffa milionaria; Il comico Maurizio Battista denunciato dall’ex manager per stalking: Mi ha dato dello sciacallo; Ho tutte la carte che parlano: Maurizio Battista risponde alla denuncia dell'ex manager e lancia pesanti accuse; Maurizio Battista denunciato per stalking e diffamazione dal suo ex manager Fabio Censi: Ha postato 100 video contro di me.

Maurizio Battista: la verità sulla denuncia all’ex agenteMaurizio Battista rompe il silenzio sulla disputa legale con l'ex agente Fabio Censi: accuse di truffa, firme false e un buco da un milione. lagazzettadellospettacolo.it

Maurizio Battista definisce sciacallo l'ex manager Fabio Censi, lui lo denuncia per stalking e diffamazioneL'ex manager di Maurizio Battista, Fabio Censi, ha denunciato il comico per stalking e diffamazione dopo i video sullo sciacallo: la vicenda ... virgilio.it

#MaurizioBattista rivela di aver denunciato lui per primo il suo ex agente. Dopo la notizia di ieri che Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex agente (trovate il post in pagina), il comico è stato intervistato da #fanpage ed ha rivelato di aver già lui, in prece - facebook.com facebook

Maurizio Battista: “Ho denunciato per primo il mio ex agente, spariti oltre un milione di euro” x.com