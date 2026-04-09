Il comico Maurizio Battista si trova al centro di una denuncia presentata dal suo ex manager, Fabio Censi. Le accuse riguardano stalking e diffamazione aggravata, e si riferiscono a una vicenda che coinvolge anche la scomparsa di un milione e mezzo di euro, oltre a video e reciproche accuse tra le parti. La vicenda si è svolta a Roma e risale ai primi mesi del 2026.

Roma, 9 aprile 2026 – Il comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager Fabio Censi per stalking e diffamazione aggravata. nei confronti dell'artista romano viene anche chiesta una misura interdittiva. Nell'atto si spiega che anche Battista ha, a sua volta, presentato una denuncia contro l'ex impresario. Il caso nasce dalla pubblicazione di alcuni video sui social, in cui Battista parla di uno "sciacallo" – di cui non fa mai il nome – che gli ha sottratto circa un milione e mezzo di euro. La replica dell'avvocato di Battista. "La querela di Fabio Censi è una evidente mossa difensiva che non spaventa assolutamente Maurizio Battista il quale chiarirà certamente, se e quando il pm vorrà sentirlo, la sua posizione rispetto alle accuse contenute nella denuncia", replica però l'avvocato Remo Pannain, legale dell'artista romano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maurizio Battista denunciato dall’ex manager. Il milione e mezzo di euro sparito, i video e le accuse reciproche

Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l’ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaianoIl comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking dall'ex managerMaurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

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