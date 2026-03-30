Durante la tredicesima udienza del processo in Corte d'Assise a Rimini, Louis Dassilva ha preso la parola come testimone. In aula si sono susseguite risposte poco precise e dichiarazioni che hanno sorpreso i presenti. Dassilva è l’unico imputato nel procedimento in cui si indaga sull’omicidio di Pierina Paganelli. La sessione si è conclusa senza ulteriori sviluppi significativi.

L'amica di Loris Bianchi e della moglie: "La Procura aveva detto di dire a Manuela he aveva trovato Louis nel garage al momento della scoperta del cadavere". Tanti i non ricordo dell'imputato E' Louis Dassiìlva il protagonista della tredicesima udienza del processo in Corte d'Assise a Rimini che lo vede come unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il metalmeccanico senegalese 36enne, che oggi si è presentato in aula con un completo grigio, camicia bordeaux, dopo tanta attesa è salito sul banco dei testimoni per raccontare la sua verità sul delitto della 78enne avvenuto il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Louis Dassilva sale sul banco dei testimoni, tra tanti "non ricordo" e sorprese in aula

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