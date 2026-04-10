Il presidente della Repubblica italiana ha trascorso la giornata a Praga, iniziando con una passeggiata sotto la neve sul Ponte Carlo, accompagnata da applausi e dall'inno italiano intonato da studenti siciliani in visita. Durante il suo soggiorno, ha dichiarato che la NATO rappresenta un elemento fondamentale per mantenere l’equilibrio nel mondo. La visita si è svolta nel centro storico della città ceca, tra momenti di convivialità e incontri ufficiali.

AGI - Una passeggiata sotto la neve sul Ponte Carlo nel centro storico di Praga, tra applausi e l'inno d'Italia intonato da un gruppo di studenti siciliani in gita, ha aperto la giornata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella capitale ceca. "Grazie presidente", lo hanno acclamato i ragazzi. "Buona passeggiata sotto la neve e auguri", ha replicato il presidente concedendo qualche selfie prima di proseguire con gli impegni istituzionali. Al centro degli incontri con i presidenti di Camera e Senato della Repubblica Ceca, il ruolo dell' Alleanza atlantica e la necessità di rafforzare il legame transatlantico. "Il rapporto transatlantico deve rimanere saldo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella: "La Nato è essenziale per l'equilibrio del mondo"

Mattarella, Nato essenziale per garantire l'equilibrio del mondoBisogna "recuperare lo spirito del 2000 (quando ci fu l'ingresso dei paesi dell'est nella NATO e nell'Ue ndr) di "coraggio creativo".

Mattarella: ‘Nato essenziale per garantire equilibrio del mondo’Bisogna “recuperare lo spirito del 2000 (quando ci fu l’ingresso dei paesi dell’est nella NATO e nell’Ue ndr) di “coraggio creativo”.

Temi più discussi: Mattarella: Legame Usa-Europa inevitabile, Nato utile a entrambi; Mattarella: la Nato è interesse bilaterale di Usa ed Europa; Sergio Mattarella: La Nato resta centrale, l’interesse unisce le due sponde dell’Atlantico; Mattarella, Nato interesse di Usa e Europa e sue ragioni di esistenza crescono.

Mattarella difende la Nato: Essenziale per garantire l’equilibrio, i cittadini chiedono pace e libertàLe parole del Presidente della Repubblica durante gli incontri con i presidenti della Camera e del Senato della Repubblica Ceca ... affaritaliani.it

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