Il presidente della Repubblica ha dichiarato che la NATO è fondamentale per mantenere l’equilibrio mondiale. Ha inoltre sottolineato la necessità di riaccendere lo spirito del 2000, anno in cui molti paesi dell’est entrarono nell’Alleanza e nell’Unione Europea, promuovendo un approccio di “coraggio creativo”. Le sue parole riflettono l’importanza di affrontare le sfide internazionali con innovazione e determinazione.

Bisogna “recuperare lo spirito del 2000 (quando ci fu l’ingresso dei paesi dell’est nella NATO e nell’Ue ndr) di “coraggio creativo”. Il rapporto transatlantico deve rimanere saldo. La NATO è essenziale per garantire l’equilibrio del sistema mondiale. Ed è utile a entrambi le sponde”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei colloqui avuti oggi a Praga con i presidenti di Camera e Senato della repubblica Ceca. (ANSA (askanews) – “I cittadini europei soprattutto in questo momento storico chiedono un futuro di pace e libertà che i nostri Paesi possono contribuire a costruire insieme, anche grazie alla comune appartenenza alla Unione Europea e alla Alleanza atlantica”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mattarella: ‘Nato essenziale per garantire equilibrio del mondo’

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