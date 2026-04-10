Il presidente ha sottolineato come la NATO rappresenti un elemento fondamentale per mantenere l'equilibrio globale. In un discorso pubblico, ha ricordato la necessità di riprendere lo spirito del 2000, anno in cui diversi paesi dell'est sono entrati nell'Alleanza e nell'Unione Europea. Ha evidenziato l'importanza di un approccio coraggioso e innovativo per affrontare le sfide attuali.

Bisogna "recuperare lo spirito del 2000 (quando ci fu l'ingresso dei paesi dell'est nella NATO e nell'Ue ndr) di "coraggio creativo". Il rapporto transatlantico deve rimanere saldo. La NATO è essenziale per garantire l'equilibrio del sistema mondiale. Ed è utile a entrambi le sponde". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei colloqui avuti oggi a Praga con i presidenti di Camera e Senato della repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mattarella, Nato essenziale per garantire l'equilibrio del mondo

Torino è ferma ai vespasiani: la mappa dei bagni pubblici racconta una città che fatica a garantire un servizio essenzialeVictor Hugo, che non era solo romanziere, ma anche fine osservatore della società, sosteneva che la civiltà si misura dai bagni.

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Il video degli studenti italiani che cantano l’inno di Mameli a Sergio Mattarella per le strade di Praga x.com

Breve passeggiata per Sergio Mattarella a Praga, dove si trova in visita ufficiale. Il Capo dello Stato è arrivato al celebre ponte Carlo sotto una leggera nevicata, salutato dai tanti turisti italiani. Il Presidente si è fermato a salutare una scolaresca di Caltanissetta - facebook.com facebook