Mattarella Ue indispensabile per la pace sappia dire di no ai conflitti

Il presidente della Repubblica ha affermato che l’Unione Europea è fondamentale per la pace e ha invitato a saper dire di no ai conflitti. Ha osservato come l’Europa stia attraversando un momento di indebolimento, caratterizzato da sospensioni, ritiri e mancate proroghe. Le sue parole sono state pronunciate in un discorso pubblico in cui ha sottolineato il ruolo della Ue nel mantenimento della stabilità.

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo assistendo a un progressivo indebolimento fatto di sospensioni, ritiri, mancati rinnovi. Un fenomeno che comporta non soltanto una perdita di strumenti di trasparenza, ma anche una trasformazione del regime giuridico internazionale in materia di sicurezza, con conseguenze rilevanti sul piano della prevedibilità strategica e della prevenzione delle escalation. Trattati paralizzati o rimossi negli ultimi anni. Non rileva soltanto la cessazione degli obblighi contrattuali, ma la perdita di meccanismi che per decenni avevano fatto crescere la reciproca comprensione e garantito stabilità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’intervento in occasione della consegna dell’onorificenza accademica di dottore honoris causa conferita dall’Università di Salamanca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Mattarella: "Europa indispensabile per la pace. Sappia dire no ai conflitti e alla perenne instabilità"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato una una lectio magistralis all'università di Salamanca (Spagna), alla presenza del... Leggi anche: Mattarella: tocca a Ue dire no a conflitti e perenne instabilità Aggiornamenti e notizie su Mattarella Ue indispensabile per la... Temi più discussi: Mattarella: Tocca a Ue saper dire no ad ampliamento conflitti e perenne instabilità; Mattarella C’è una nuova pretesa di agire al di fuori delle regole degli Stati; Ue: Mattarella, Iniziativa centro europea piattaforma di dialogo tra paesi aderenti; Mattarella Ue indispensabile per la pace, sappia dire di no ai conflitti. Mattarella: Europa indispensabile per la pace, servono giustizia e inclusione(Agenzia Vista) Salamanca, 19 marzo 2026 'Un'Europa, dunque, nucleo indispensabile per il mantenimento di quelle relazioni pacifiche che, sei ... notizie.tiscali.it Mattarella a Salamanca: 'Ritrovare l'ambizione, l'Ue indispensabile per la pace. Sappia dire di no'Come scrisse Maria Zambrano 'La nostra anima è attraversata da sedimenti di secoli, le radici sono più grandi dei rami che vedono la luce'. In queste fondamenta abbiamo fiducia: non cederanno agli at ... ansa.it Tv2000. . L’Università di #Salamanca ha conferito al Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, l’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa. La cerimonia di conferimento si è svolta nella Sala Paraninfo delle Scuole Minori, sede stori - facebook.com facebook Salamanca, il Presidente Mattarella incontra Re Felipe VI e saluta gli studenti italiani all’Università x.com