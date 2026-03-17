Giornata dell' Unità nazionale La Russa e Meloni cantano l' Inno di Mameli all' Altare della Patria – Il video

Il 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, il Presidente del Senato e la premier si sono recati all'Altare della Patria, dove hanno cantato insieme l'Inno di Mameli. Il video dell'evento mostra i due protagonisti partecipare alla cerimonia ufficiale, sottolineando l'importanza della ricorrenza per il paese. La scena è stata ripresa e condivisa sui canali di informazione.

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