Giornata dell' Unità nazionale La Russa e Meloni cantano l' Inno di Mameli all' Altare della Patria – Il video

Da open.online 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, il Presidente del Senato e la premier si sono recati all'Altare della Patria, dove hanno cantato insieme l'Inno di Mameli. Il video dell'evento mostra i due protagonisti partecipare alla cerimonia ufficiale, sottolineando l'importanza della ricorrenza per il paese. La scena è stata ripresa e condivisa sui canali di informazione.

La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» Referendum, Mario Monti: voto no. La premier Meloni: è la riforma di tutti Il viceministro Cirielli conferma l’incontro con l’ambasciatore russo: «La Farnesina ne era al corrente». Insorgono le opposizioni Il governo Meloni pensa a un bonus anti-rincari: la mossa contro gli effetti della guerra in Medio Oriente. Come funziona e chi potrebbe ottenerlo . 🔗 Leggi su Open.online

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Giornata dell'Unità nazionale, La Russa e Meloni cantano l'Inno di Mameli all'Altare della Patria

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