Nel 2026, la classica ciclistica Gand-Wevelgem si svolgerà ancora una volta nello stesso percorso tradizionale, senza cambi di percorso. La corsa, solitamente dedicata ai velocisti e inserita nel calendario prima dei Fiandre, continuerà a essere un punto di riferimento per gli appassionati di bicicletta. Quest’anno, tra i favoriti, ci sono due corridori che si sfideranno per la vittoria.

Cambio di nome, non di scenario. Eravamo abituati ad una Gand-Wevelgem che anticipava la settimana del Fiandre, con i velocisti a sfidarsi. Ormai non è più così, è già un anticipo della Ronde. In scena domenica la In Flanders Fields. PERCORSO. 240,8 chilometri da percorrere, partenza confermata a Middelkerke. Prima parte, come d’abitudine, senza insidie. Andando avanti nel percorso però si entrerà nel momento decisivo, che scatterà praticamente ad un centinaio di chilometri dal traguardo. C’è infatti il circuito circuito che presenta, in rigoroso ordine, i muri di Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg (quest’ultimo da scalare tre volte, due dal versante Belvedère e uno da quello Ossuaire) e tre settori di sterrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gand-Wevelgem 2026: Mads Pedersen lancia la sfida a Mathieu van der Poel

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