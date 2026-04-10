Mateta abbraccia una giornalista dopo Crystal Palace-Fiorentina ma lei chiarisce | Era a suo agio

Dopo la partita tra Crystal Palace e Fiorentina, l'attaccante si è avvicinato a una giornalista, abbracciandola e mettendo una mano sulla sua spalla. L'episodio è stato ripreso e ha suscitato discussioni sui social. La giornalista ha poi chiarito che si trattava di un gesto amichevole e che non si sentiva a disagio. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media britannici, generando commenti di vario tipo.

Mateta mette una mano sulla spalla alla giornalista durante l'intervista e scatena un caso in Inghilterra. L'inviata, Olivia Buzaglo, è costretta a intervenire sui social: "Non ho assolutamente alcun problema con il fatto che Mateta mi metta un braccio intorno alle spalle". 🔗 Leggi su Fanpage.it Crystal Palace Fiorentina LIVE: la sblocca MatetaLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo... DIRETTA / Crystal Palace-Fiorentina 1-0, Mateta segna su rigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA26' Fiorentina che non riesce a reagire allo schiaffo preso, per il momento è ancora il Crystal Palace a gestire... Si parla di: Conference League, Crystal Palace-Fiorentina 3-0: viola ko nell’andata dei quarti di finale. Crystal Palace-Fiorentina 3-0: dominio inglese a Selhurst ParkDiretta Crystal Palace-Fiorentina di Giovedì 9 aprile 2026: gol di Mateta, Mitchell e Sarr. Viola in difficoltà per tutta la gara ... calciomagazine.net Crystal Palace-Fiorentina 3-0, risultato finale della partita di Conference: in gol anche Mateta, gli highlightsLa diretta live di Fiorentina-Crystal Palace di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it