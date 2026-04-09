Crystal Palace Fiorentina LIVE | la sblocca Mateta

Nella partita valida per i quarti di finale, il Crystal Palace ha segnato il primo gol grazie a Mateta. La sfida tra Crystal Palace e Fiorentina è in corso, con aggiornamenti in tempo reale sulla cronaca e sul risultato dell’andata. La partita si sta svolgendo in modo intenso, con azioni che hanno portato alla rete del giocatore del Crystal Palace. Seguiranno ulteriori dettagli sui momenti salienti e sui sviluppi del match.

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