È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore che si trova nella Basilica di Sant'Agnese fuori le Mura

Il busto del Cristo Salvatore, collocato nella Basilica di Sant'Agnese fuori le Mura sulla Nomentana, è stato attribuito a Michelangelo dopo anni di anonimato. La scultura, che fino a ora non aveva un autore riconosciuto, ora viene riconosciuta come opera del celebre artista rinascimentale. La scoperta è stata annunciata di recente, portando nuova attenzione alla statua.