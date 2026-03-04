È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore che si trova nella Basilica di Sant'Agnese fuori le Mura
Il busto del Cristo Salvatore, collocato nella Basilica di Sant'Agnese fuori le Mura sulla Nomentana, è stato attribuito a Michelangelo dopo anni di anonimato. La scultura, che fino a ora non aveva un autore riconosciuto, ora viene riconosciuta come opera del celebre artista rinascimentale. La scoperta è stata annunciata di recente, portando nuova attenzione alla statua.
Il busto ‘fantasma’ di Roma: a Sant’Agnese riemerge un Michelangelo dimenticatoPer secoli è rimasto lì, silenzioso, incastonato nello spazio liturgico lungo la Nomentana.
Il Cristo di Sant’Agnese attribuito a MichelangeloÈ di Michelangelo Buonarroti il busto scultoreo del Cristo Salvatore conservato da secoli nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura, lungo la via Nomentana a Roma. L’opera, finora considerata ... rainews.it
Busto di Michelangelo rinvenuto nella basilica di Sant'Agnese, è la prima opera riattribuita dopo le ultime scoperte scientificheDieci anni di ricerche negli archivi, inediti rinvenuti destinati a riscrivere la storia degli ultimi giorni di Michelangelo Buonarroti, i ... msn.com