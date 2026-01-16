Ogni 21 gennaio un rito antico si ripete a Roma | gli agnelli di Sant’Agnese e le stole consegnate dal Papa
Ogni 21 gennaio, a Roma, si ripete un’antica tradizione legata alla festa di Sant’Agnese. Nella basilica di Sant’Agnese fuori le mura, sulla via Nomentana, si svolge una cerimonia storica che coinvolge la consegna delle stole dal Papa e la presenza degli agnelli. Questo rito, tramandato nel tempo, rappresenta un momento di forte significato religioso e culturale per la città.
Il 21 gennaio, giorno della festa di Sant’Agnese, nella basilica di Sant’Agnese fuori le mura, sulla via Nomentana a Roma, si svolge una cerimonia che affonda le sue radici nei secoli. Due agnelli vengono solennemente benedetti secondo una tradizione documentata sin dal XV secolo. Poi, la lana di questi animali sarà poi lavorata per realizzare speciali stole liturgiche, i pallii, che il Papa consegna personalmente ogni anno ai nuovi arcivescovi metropoliti di tutto il mondo cattolico. LEGGI ANCHE: Gibellina inaugura l’anno come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 Sant’Agnese, gli agnelli e il rito che si ripete ogni 21 gennaio. 🔗 Leggi su Funweek.it
