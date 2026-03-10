Italian Design Day 2026 | come il design italiano ripensa città oggetti e futuro

Il 10 marzo 2026 si tiene la decima edizione dell’Italian Design Day, un evento che mette in mostra le creazioni di designer italiani e il loro contributo al settore. Durante questa giornata, vengono presentate nuove collezioni, progetti innovativi e iniziative dedicate alla promozione del design italiano a livello internazionale. L’obiettivo è valorizzare l’eccellenza e la creatività del paese nel campo del design.

Il 10 marzo torna l'Italian Design Day, la giornata globale dedicata al design italiano. Tema 2026: "Re-Design", tra rigenerazione urbana e innovazione Il 10 marzo 2026 si celebra la decima edizione dell'Italian Design Day, la giornata dedicata alla promozione del design italiano nel mondo. Non è una semplice ricorrenza simbolica: è uno degli strumenti più raffinati della diplomazia culturale italiana, pensato per raccontare all'estero la capacità del Paese di trasformare il progetto in visione, industria e cultura. L'iniziativa nasce nel 2017 su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l'obiettivo di valorizzare il design come uno degli asset strategici dell'Italia.