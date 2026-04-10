Nella seconda giornata del torneo, Rose si distingue per un ottimo inizio, mentre Hatton mostra un notevole spunto di gioco. I due giocatori inglesi sono protagonisti della prima parte della giornata, con Justin che conclude con un miglioramento nel suo punteggio e Tyrrell che realizza il suo giro più basso di sempre, con un 66.

Il Masters entra nel vivo: è il giorno del taglio e la mattinata è caratterizzata da Tyrrell Hatton. Uno straordinario giro in 66 colpi (-6) lo ha riportato nelle parti alte della classifica dopo un giovedì mediocre (+2). Hatton è alla decima partecipazione ad Augusta e finora il suo score migliore era stato un 68 al quarto giro dell'edizione 2021 e il suo miglior piazzamento il nono posto del 2024. Un giro quasi perfetto con sette birdie e un solo bogey arrivato alla 18. All'attacco anche Justin Rose, grande difficoltà all'inizio ma poi una super prestazione dalla 7 in poi che lo ha portato a un -5 totale. Buona la prova anche dell'americano Wyndham Clark, 68 colpi per lui e un -4 di score totale dopo due giornate di torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Masters: molto bene Rose, che scatto Hatton

Cremonese-Milan, Pavlovic: “Con Allegri mi sento molto bene e sono migliorato molto”Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...

Rose Première è il profumo di Kelly Rutherford (aka Lily Van Der Woodsen) che riscrive la “rose girl era”, ma in versione ultra chicC’è una nuova ossessione beauty in arrivo — e no, non è la solita rosa romantica già vista mille volte.

Argomenti più discussi: Scamacca ko? La Dea si consola con un Krstovic al top anche al fanta: due reti nelle ultime tre; Rory McIlroy si sente diverso riguardo ai Masters quest’anno: ecco perché.

Masters: molto bene Rose, che scatto HattonI due inglesi protagonisti della prima parte della seconda giornata. Justin chiude in crescendo, Tyrrell fa il suo giro record di sempre (66). Buon inizio di giro anche di McIlroy: due birdie nelle pr ... msn.com

Masters, McIlroy parte subito forte. Ad Augusta è in testa con l'americano BurnsIl campione in carica dà spettacolo sulle seconde nove e chiude in 67 colpi (-5). Solo nel 2011 aveva iniziato meglio di così ... gazzetta.it

La coppia è stata avvistata sugli spalti del Montecarlo Masters 2026 sia giovedì che venerdì - facebook.com facebook

#Sinner- #Zverev, semifinale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com