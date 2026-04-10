Massimo Stano, campione olimpico di marcia, si appresta a esordire in maratona. La gara si terrà domenica 12 aprile a Brasilia, durante i Mondiali a squadre di marcia. La sua partecipazione segna il passaggio a una nuova disciplina, con una distanza di 42,195 chilometri. Stano ha annunciato il suo impegno in questa competizione, che rappresenta un debutto nel settore della maratona.

L’azzurro Massimo Stano si prepara a debuttare nella nuova disciplina della maratona di 42,195 km durante i Mondiali a squadre di marcia previsti per domenica 12 aprile a Brasilia. Il campione pugliese, che ha conquistato l’oro olimpico nella 20 km a Tokyo nel 2020, affronta questa sfida tecnica dopo un lungo periodo di assenza dalle competizioni ufficiali. La sfida tecnica tra distanze e nuovi parametri. Il passaggio dalla specialità della 35 km, in cui Stano aveva trionfato ai Mondiali del 2022, alla maratona completa rappresenta un salto qualitativo e fisico non trascurabile. La nuova distanza prevede sette chilometri aggiuntivi rispetto alla prova precedente, una variazione che imporrà nuove dinamiche di gestione dello sforzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massimo Stano sfida la maratona: il ritorno del campione olimpico

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"Molto curioso di scoprire la maratona di marcia. Torno in gara dopo 10 mesi, siamo ripartiti da zero dopo l’infortunio. Qui per dare il… massimo!". Dal pre-camp di San Paolo (Brasile) le parole di Massimo Stano, in gara domenica ai Mondiali a squadre - facebook.com facebook