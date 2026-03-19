Wawrinka a Napoli | il ritorno del campione per la sfida

Stan Wawrinka è arrivato al Tennis Club Napoli, dove ha iniziato gli allenamenti in vista della Guerri Napoli Tennis Cup. Il campione svizzero ha scelto questa location per prepararsi all'importante torneo. La sua presenza è stata accolta con attenzione tra gli appassionati e i partecipanti, mentre si prepara a tornare in campo per la competizione.

La scena si accende con l’arrivo di Stan Wawrinka al Tennis Club Napoli, dove il campione svizzero ha già iniziato gli allenamenti in vista della Guerri Napoli Tennis Cup. L’evento, classificato come challenger ATP 125 e organizzato da Master Group Sport insieme al club locale, vedrà le prime uscite ufficiali domenica 22 marzo per chiudersi con la finale il 29 marzo dello stesso mese. Il tennista, che ha quasi 41 anni ed è tornato nelle prime cento posizioni mondiali, ha espresso chiaramente la sua intenzione di conquistare il trofeo, scegliendo questa competizione come punto di partenza ideale per la stagione sulla terra battuta europea. Il ritorno del gigante e la scommessa sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wawrinka a Napoli: il ritorno del campione per la sfida Articoli correlati Leggi anche: Jonathan David, il no al Napoli e la sfida Juve: “Qui voglio diventare un campione” Gol PAZZESCHI che non vedremo più Contenuti e approfondimenti su Wawrinka a Napoli il ritorno del... Discussioni sull' argomento Wawrinka ritrova Napoli: il caldo abbraccio del pubblico infiamma i ricordi!; Umberto Bossi è morto: il suo ‘tifo’ per il Napoli scatenò la polemica tra i tifosi!. Wawrinka: «Napoli, sei speciale. Voglio chiudere senza rimpianti»NAPOLI – Tornare dove si è stati bene. Stan Wawrinka riparte dalla Guerri Napoli Tennis Cup con la consapevolezza di essere nella fase finale di una carriera straordinaria. Lo svizzero, tre volte camp ... msn.com Il grande tennis ritorna in Villla, oggi arriva WawrinkaLa Guerri Napoli Tennis Cup in programma dal 22 al 29 marzo prossimo. Sabato pomeriggio il sorteggio del tabellone principale nei saloni del circolo ... napoli.repubblica.it SPORT. Alla Guerri Napoli Tennis Cup c'è Wawrinka 'Sono tornato per vincere' Stan Wawrinka illumina la Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger ATP 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Il fuoriclasse svizzero è - facebook.com facebook #Wawrinka: «Napoli, sei speciale. Voglio chiudere senza rimpianti» x.com