Ancona Carnevale da record | diecimila persone in festa tra carri colori e omaggio agli atleti
Ancona ha riempito le strade di allegria, portando in piazza circa diecimila persone per il Carnevale, spinta dalla voglia di divertirsi dopo mesi di restrizioni. La città si è animata tra carri allegorici, maschere e cori, con un omaggio speciale agli atleti che hanno portato medaglie ai giochi olimpici. Tra musica e colori vivaci, i partecipanti hanno creato un’atmosfera di festa senza precedenti.
Ancona si tinge di colori: un Carnevale tra tradizione, creatività e un omaggio agli atleti. Ancona ha vissuto una giornata di festa esplosiva, con diecimila persone che hanno invaso le strade per celebrare il Carnevale. La sfilata del 16 febbraio 2026 ha trasformato Corso Amendola in un palcoscenico a cielo aperto, culminando in una festa in Piazza Cavour con la premiazione dei carri e delle maschere più originali. L’evento ha rappresentato un momento di forte aggregazione e un ritorno alla normalità per la comunità, celebrando la creatività e l’identità locale. Un fiume di persone e di idee lungo Corso Amendola.🔗 Leggi su Ameve.eu
