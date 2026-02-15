VIDEO FOTO Carnevale l’Irpinia esplode di zeze e colori
L’Irpinia si riempie di zeze e colori durante il Carnevale, perché le feste tradizionali attirano centinaia di persone ogni anno. Le sfilate di quest’anno hanno visto carri decorati con fiori e maschere fatte a mano, che sfilano lungo le vie principali. I bambini e le famiglie si radunano per partecipare alle mascherate, creando un’atmosfera di festa autentica. Le strade si trasformano in un mosaico vivace di costumi e allegria, portando avanti una tradizione secolare.
Tempo di lettura: 3 minuti caRNEVALE La Domenica di Carnevale in Irpinia è molto più di una semplice sfilata: è un racconto collettivo che attraversa i secoli e che ogni anno torna a vivere tra le strade e le piazze della provincia di Avellino. Sin dalle prime ore del mattino, il centro cittadino si riempie di suoni antichi, costumi sgargianti e volti truccati che riportano in scena personaggi della tradizione contadina e teatrale. Il corteo dei gruppi carnevaleschi provenienti dai diversi comuni irpini attraversa le vie principali, fermandosi nel piazzale della Villa Comunale, davanti alla Chiesa del Rosario e in Piazza Libertà, dove balli e rappresentazioni trasformano gli spazi urbani in un grande palcoscenico popolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
