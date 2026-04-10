Maserati la produzione riparte A Modena 250 vetture nel primo trimestre ma numeri ancora piccoli

Lo stabilimento di Maserati a Modena ha ripreso la produzione nel primo trimestre del 2026, con circa 250 vetture prodotte. Sebbene si tratti di numeri ancora modesti, l’incremento percentuale rispetto ai periodi precedenti è stato molto significativo. La ripresa della produzione rappresenta un passo importante per lo stabilimento, che si prepara a riaccendere i motori nel cuore della città.

Lo stabilimento modenese di Maerati chiude il primo trimestre del 2026 con un incremento percentuale estremamente significativo, che riaccende i motori e le speranze per lo storico sito produttivo cittadino. Secondo i dati analitici diffusi dal sindacato Fim-Cisl, tra i mesi di gennaio e marzo le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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