Il settore apistico italiano mostra segnali di resilienza, secondo il secondo report annuale 2025 dell’Osservatorio Nazionale Miele, che ha sede nell’edificio dell’ex Pretura su piazza XX Settembre. La produzione di miele è in crescita, ma il settore rimane in difficoltà. I dati evidenziano un aumento della quantità prodotta, anche se persistono sfide e criticità per gli apicoltori italiani.

Arrivano segnali di resilienza dal settore apistico italiano. Lo certifica il secondo report annuale 2025 redatto dall’Osservatorio Nazionale Miele, che ha la sua storica sede nell’edificio dell’ex Pretura con affaccio su piazza XX Settembre. La produzione nazionale, ed è questa la notizia più confortante, ha invertito la rotta dopo un biennio critico, attestandosi su una stima di 30.992 tonnellate, un dato che, pur segnando un recupero, deve fare i conti con un ecosistema produttivo sempre più frammentato e fragile. Il report è stato redatto incrociando dati giunti da oltre 400 aziende apistiche distribuite in 93 province, con il coinvolgimento di 700 apicultori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Miele, numeri più dolci. Produzione in crescita, ma settore ancora in crisi

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