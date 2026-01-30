Pierburg Livorno l' allarme della Fiom | Vendita nel primo trimestre 2026 ma Rehinmetall ancora tace Pretendiamo garanzie per 245 lavoratori

La Fiom alza la voce sui possibili cambi di proprietà di Pierburg a Livorno. L’azienda potrebbe essere venduta già nel primo trimestre del 2026, ma finora Rehinmetall non ha dato nessuna spiegazione. I rappresentanti dei lavoratori chiedono chiarezza e garanzie per i 245 dipendenti. La richiesta principale è di trasparenza sulle operazioni di cessione e di impegno a trovare soluzioni industriali che assicurino la continuità produttiva, senza lasciarsi guidare solo dal profitto. La situazione resta tesa, e i lavoratori aspettano risposte concrete

Trasparenza nella condivisione delle operazioni di cessione e impegno a presentare prospettive di reindustrializzazione, individuando "soluzioni industriali solide orientate alla continuità produttiva e non a logiche di puro interesse economico". Lo avevano chiesto, a fine novembre scorso. Pierburg, al Mimit il tavolo sulla crisi aziendale: "Servono garanzie occupazionali e industriali e un percorso di vendita condiviso". Argomenti discussi: Vendita Pierburg, allarme Fiom: Il gruppo tace, servono garanzie; Magna, Pierburg e Darsena sotto i riflettori del Comune di Livorno; Pierburg, sciopero e presidio a Livorno: lavoratori chiedono chiarezza sul futuro. Pierburg, sciopero e presidio a Livorno: lavoratori chiedono chiarezza sul futuro. La Rappresentanza Sindacale Unitaria ha proclamato per martedì 27 gennaio 2026 uno sciopero di due ore, accompagnato da un presidio davanti all'ingresso dell'azienda, dalle 8.30 alle 9.30. Un passo decisivo verso la vendita: Rheinmetall AG avrebbe formalmente deliberato, lo scorso 17 dicembre 2025, la cessione della divisione civile "Power Systems", che comprende le attività automotive e lo stabilimento Pierburg di Livorno.

