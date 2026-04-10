Nel primo trimestre del 2026, lo stabilimento di Maserati a Modena ha prodotto 205 vetture, segnando un aumento percentuale rilevante rispetto ai periodi precedenti. La ripresa della produzione segna il ritorno a un’attività più intensa dopo un periodo di rallentamenti, anche se i numeri restano ancora contenuti. La ripartenza testimonia l’impegno dell’azienda nel riavviare la produzione nello stabilimento modenese.

Lo stabilimento modenese di Maserati chiude il primo trimestre del 2026 con un incremento percentuale estremamente significativo, che riaccende i motori e le speranze per lo storico sito produttivo cittadino. Secondo i dati analitici diffusi dal sindacato Fim-Cisl, tra i mesi di gennaio e marzo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Maserati, la produzione riparte. A Modena 250 vetture nel primo trimestre, ma numeri ancora "piccoli"Lo stabilimento modenese di Maerati chiude il primo trimestre del 2026 con un incremento percentuale estremamente significativo, che riaccende i...

Pierburg Livorno, l'allarme della Fiom: "Vendita nel primo trimestre 2026, ma Rehinmetall ancora tace. Pretendiamo garanzie per 245 lavoratori"Trasparenza nella condivisione delle operazioni di cessione e impegno a presentare prospettive di reindustrializzazione, individuando "soluzioni...

Argomenti più discussi: Maserati, la produzione riparte. A Modena 205 vetture nel primo trimestre, ma numeri ancora piccoli; Stellantis, la Fiat 500 Ibrida rilancia Mirafiori: +42% (e John Elkann incontra Giorgetti); Stellantis, Mirafiori (+42,4%) ha iniziato il 2026 con la spinta della 500 ibrida. E con la Jeep di Melfi risolleva la produzione italiana.

Jeremy Clarkson ha definito la Maserati Grecale Trofeo una vera sorpresa: un SUV capace di offrire un comfort paragonabile a quello di una Rolls-Royce, ma con l’anima sportiva di un V6 biturbo da 530 CV. Il tutto accompagnato da interni raffinati e un posizi - facebook.com facebook