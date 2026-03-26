Acer Piacenza ha consegnato alla Croce Rossa Italiana 1.000 mascherine. I dispositivi di protezione, rimasti in magazzino dopo l’emergenza Covid-19, sono stati donati come gesto di supporto al volontariato locale. La donazione mira a fornire materiali di protezione alle attività di assistenza svolte sul territorio.

Un gesto concreto di attenzione verso il territorio e il volontariato: Acer Piacenza ha donato 1.000 mascherine alla Croce Rossa Italiana, mettendo a disposizione dispositivi di protezione rimasti in azienda dal periodo dell’emergenza Covid-19. La consegna rappresenta un’azione semplice ma significativa, che testimonia la volontà dell’ente di continuare a sostenere chi ogni giorno è impegnato in prima linea nelle attività di assistenza e soccorso. «Si tratta di materiale che avevamo in disponibilità dai tempi della pandemia – spiega il presidente di Acer Piacenza, Marco Bergonzi – e che abbiamo ritenuto giusto destinare a chi può ancora farne buon uso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Acer dona mille mascherine alla Croce Rossa

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