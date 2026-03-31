Mascherine cinesi acquistate durante il Covid caso chiuso | dopo Arcuri prosciolti Fabbrocini e tutti i mediatori italiani

L'inchiesta sulle mascherine cinesi acquistate durante il Covid si conclude senza imputati. Dopo il proscioglimento di Arcuri, sono stati assolti anche Fabbrocini e tutti i mediatori italiani coinvolti. Le indagini hanno accertato che le mascherine non erano false né danneggiavano lo Stato, portando alla chiusura definitiva del procedimento.

Nessuna mascherina farlocca, nessuna truffa ai danni dello Stato. Si sgonfia, forse definitivamente, l’inchiesta sulle mascherine cinesi acquistate nella fase più acuta della pandemia. Dopo la posizione dell’ex commissario straordinario Domenico Arcuri, anche quella del suo stretto collaboratore Antonio Fabbrocini finisce fuori dal perimetro penale. Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha disposto il proscioglimento per il dirigente che, all’epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di responsabile unico del procedimento nella struttura commissariale. Le accuse nei suoi confronti – frode nelle pubbliche forniture, falso e abuso d’ufficio – si inserivano nella maxi inchiesta sugli acquisti di dispositivi di protezione individuale dalla Cina, un’operazione da oltre 800 milioni di pezzi e più di un miliardo di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mascherine cinesi acquistate durante il Covid, caso chiuso: dopo Arcuri, prosciolti Fabbrocini e tutti i mediatori italiani Articoli correlati Commissione Covid, nessun controllo sulle mascherine cinesi acquistate: dettagli inquietanti sulla gestione di ConteEmergono nuovi particolari inquietanti sulla gestione della pandemia da Covid, soprattutto sul controllo degli oggetti fondamentali per la... Mascherine farlocche comprate dai cinesi senza dovuti controlli. Parla l’uomo di ArcuriL’ex consulente della struttura commissariale di Arcuri, Giulio Cazzella, conferma in commissione Covid lo scoop della Verità: l’ordine da oltre 1... Contenuti utili per approfondire su Mascherine cinesi Covid, esplode lo scandalo mascherine cinesi contraffatte. Fdl punta il dito contro il governo ConteSecondo i deputati di Fratelli d’Italia si cerca di nascondere il caso delle 880 milioni di mascherine contraffatte, pagate 1,25 miliardi, acquistate dal commissario Arcuri a 3-4 volte il prezzo di m ... quotidiano.net L'ex Dogane: Conte sapeva delle mascherine farlocche cinesiPalazzo Chigi sapeva che l'Italia importava (e strapagava) mascherine cinesi farlocche, inutili se non dannose. La prova la dà in commissione Covid l'ex funzionario delle Dogane Miguel Martina, ... ilgiornale.it