Marsciano 40mila euro per il recupero dell’antica Fonte di San Costanzo

Il Comune di Marsciano ha ottenuto un contributo di 40mila euro attraverso un bando dell'Autorità umbra rifiuti e idrico. La somma sarà utilizzata per interventi di conservazione, restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’antica Fonte di San Costanzo, un manufatto idrico con valore storico. La decisione di assegnare il finanziamento fa parte di un progetto più ampio di tutela e valorizzazione del patrimonio locale.

Il Comune di Marsciano è tra gli aggiudicatari di un contributo di 40mila euro a valere su un bando promosso dall'Autorità umbra rifiuti e idrico (Auri), e finalizzato a interventi di conservazione, restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione di manufatti idrici aventi valore storico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Consentono il recupero di 40mila euro sottratti con l’inganno a un anziano: riconoscimento a tre carabinieriA San Giovanni Teatino in intervento tempestivo ha permesso di bloccare le somme prima che venissero definitivamente disperse e di restituirle... Un convegno sul recupero dell’antica PieveIl restyling della Pieve di San Prospero a Bottagna, un bene inestimabile che potrebbe essere restituito alla comunità, con doppia valenza, religiosa...