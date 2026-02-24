Un convegno sul recupero dell’antica Pieve

Il restauro della Pieve di San Prospero a Bottagna è stato deciso dopo il crollo di una parte del tetto, causato dal maltempo. L’intervento mira a salvare un importante patrimonio storico e religioso, che potrebbe attirare più visitatori grazie anche a un nuovo parcheggio nelle vicinanze. La riqualificazione mira a rendere nuovamente fruibile il sito, che rappresenta un punto di interesse per la comunità e i turisti. La fase di recupero è ora in fase di avvio.

Il restyling della Pieve di San Prospero a Bottagna, un bene inestimabile che potrebbe essere restituito alla comunità, con doppia valenza, religiosa e turistica, fra l'altro godrebbe di un ampio parcheggio proprio vicino. E' nei progetti dell'amministrazione comunale vezzanese, di concerto con la Curia, restaurarla e rivederla attiva per le funzioni e anche aperta al pubblico. Ora giace nel degrado e nell'abbandono da troppi anni, addirittura secoli: costruita con tutta probabilità nell' XI secolo, utilizzata per funzioni religiose, perlopiù battesimi, poi cadde in disuso come è riportato anche nei documenti della Soprintendenza già XV secolo, l'edificio risultava corrotto dal tempo.