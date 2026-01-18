Dakar Classic 2026 12° posto per il teatino Rocco Sbaraglia

Rocco Sbaraglia, giovane pilota di Chieti, si è classificato 12° nella Dakar Classic 2026, rappresentando con successo l’Abruzzo nel panorama internazionale del motorsport. La sua performance sottolinea l’impegno e la crescita di un settore in continua evoluzione, confermando il ruolo della regione nel contesto delle competizioni automobilistiche di rilievo.

Un risultato significativo per l’Abruzzo nel panorama del motorsport internazionale arriva da Rocco Sbaraglia, 23enne di Chieti, che ha concluso la Dakar Classic 2026 in 12ª posizione assoluta. La competizione, tra le più impegnative nel calendario dei rally raid, si è svolta attraverso piste e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Il pilota teatino Rocco Sbaraglia vola in Arabia Saudita: Dakar 2026 con Montana Racing

Da Chieti al deserto saudita: Rocco Sbaraglia è tra i protagonisti alla Dakar Classic 2026 [FOTO]

Da Chieti all’Arabia Saudita, Rocco Sbaraglia si distingue alla Dakar Classic 2026. A soli 23 anni, il giovane pilota e copilota teatino partecipa a questa prestigiosa gara dedicata ai veicoli storici, confermando la sua presenza tra i protagonisti di uno degli eventi più impegnativi nel mondo del rally raid.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

DAKAR CLASSIC 2026: CARCHERI E PONS PORTANO A TERMINE UNA SFIDA DURISSIMA. "ARRIVARE IN FONDO È LA VERA VITTORIA" - facebook.com facebook

Unterholzner e Gaioni terzi alla Dakar Classic alla seconda partecipazione. Gli altri manager del Trentino Alto Adige hanno chiuso 41/o, Fellin, e 82/o, Delladio #ANSA x.com