Frana sulla Circumvesuviana | interrotta la tratta tra Vico Equense e Castellammare

Una frana ha bloccato i binari tra Vico Equense e Castellammare, costringendo i treni a fermarsi. La causa è il crollo di massi sulla linea della Circumvesuviana, avvenuto questa mattina vicino alle terme di Castellammare. I treni non circolano più tra Pioppaino e Vico Equense, creando disagi ai pendolari che devono trovare percorsi alternativi.

Stop ai treni tra Pioppaino e Vico Equense dopo la segnalazione di una frana in zona Castellammare Terme. Corse limitate sia da Napoli che da Sorrento. Disagi questa mattina sulla linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana a causa di una frana che ha interessato l’area dei binari. L’interruzione riguarda il tratto compreso tra Pioppaino e Vico Equense. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno (EAV), che in una nota ha spiegato come la sospensione sia scattata a partire dalle ore 9 dopo la segnalazione di uno smottamento in zona Castellammare Terme, in via Panoramica. Sul posto sono intervenuti i tecnici e la polizia municipale per le verifiche e la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su 2anews.it

Una frana ha colpito la strada tra Castellammare di Stabia e Vico Equense a causa del maltempo intenso.

Un tragico incidente si è verificato a Vico Equense, dove una persona è stata investita da un treno mentre era in bicicletta, provocando l’interruzione della circolazione sulla tratta.

