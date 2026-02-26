sergio bonelli editore presenta mr evidence 7 tutto il dolore del mondo

Arriva il settimo volume di MR. EVIDENCE. TUTTO IL DOLORE DEL MONDO, nuovo capitolo della serie che continua a spingersi sempre più in profondità nei territori del thriller psicologico e dell’orrore contemporaneo. Il gruppo dei fuggitivi del Mulholland Institute si è definitivamente sciolto: ognuno ha preso la propria strada, mentre Mr. Pain sceglie di affrontare da solo la caccia al serial killer che continua a seminare morte. Ma l’indagine lo trascinerà in una spirale sempre più inquietante, fino a farlo precipitare in una situazione surreale e disturbante. Prigioniero di una famiglia inquietante, Mr. Pain sarà costretto a confrontarsi con le proprie scelte, con il passato che lo ha condotto fin lì, affrontando “tutto il dolore del mondo”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

