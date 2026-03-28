Durante una puntata di La Confessione, l'ex presidente del Senato ha affermato che il risultato del referendum si deve attribuire alla volontà di numerose persone di difendere la Costituzione. La conversazione si è concentrata sulla percezione delle forze politiche e sul voto popolare, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni di ciascun elettore. La trasmissione è in programma questa sera alle 20.

Stasera alle 20.20 intervista all'ex Procuratore nazionale antimafia che parlerà dell'esito referendario e della sua carriera prima come magistrato e poi come politico “La Meloni ha perso perché tante persone hanno voluto difendere la Costituzione”. Così Pietro Grasso ospite a La Confessione di Peter Gomez, in onda stasera alle 20.20 su Rai 3 sulla vittoria del no al referendum sulla separazione delle carriere. “Tanti sono andati a votare in difesa di questo patrimonio, che viene da un insieme di forze di varia natura che erano antifasciste”, ha concluso l’ex Procuratore nazionale antimafia. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Pietro Grasso a La Confessione di Gomez (Rai3): “Meloni ha perso perché le persone hanno voluto difendere la Costituzione”

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