Marco Conte trovato morto in una roggia | l’ipotesi del malore dietro la tragedia dell’ex hockeista

Da notizieaudaci.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex atleta di hockey è stato trovato senza vita in una roggia, in una zona rurale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, valutando principalmente l’ipotesi di un malore come causa della morte. La vittima, noto a livello locale, era conosciuta anche per la sua carriera sportiva e il suo volto era spesso presente nelle comunità della zona. La scena è stata scoperta questa mattina, e le autorità hanno avviato le verifiche del caso.

Chi era Marco Conte, ex campione di hockey e volto noto a Breganze?. Una tragedia improvvisa, di quelle che lasciano senza parole. È stato trovato senza vita in una roggia a Breganze, nel Vicentino, Marco Conte, 51 anni, ex giocatore di hockey su pista e protagonista del primo storico scudetto del Bassano. Un nome conosciuto, non solo per i successi sportivi, ma anche per il suo impegno nel lavoro e nella comunità. Conte lascia la moglie e tre figli. Una famiglia distrutta, così come un’intera comunità che oggi si ritrova a fare i conti con una perdita improvvisa e difficile da accettare. Cosa è successo a Breganze: incidente o malore?. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato all’alba nella frazione di Mirabella, all’interno di una roggia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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