Un ex atleta di hockey è stato trovato senza vita in una roggia, in una zona rurale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, valutando principalmente l’ipotesi di un malore come causa della morte. La vittima, noto a livello locale, era conosciuta anche per la sua carriera sportiva e il suo volto era spesso presente nelle comunità della zona. La scena è stata scoperta questa mattina, e le autorità hanno avviato le verifiche del caso.

Chi era Marco Conte, ex campione di hockey e volto noto a Breganze?. Una tragedia improvvisa, di quelle che lasciano senza parole. È stato trovato senza vita in una roggia a Breganze, nel Vicentino, Marco Conte, 51 anni, ex giocatore di hockey su pista e protagonista del primo storico scudetto del Bassano. Un nome conosciuto, non solo per i successi sportivi, ma anche per il suo impegno nel lavoro e nella comunità. Conte lascia la moglie e tre figli. Una famiglia distrutta, così come un’intera comunità che oggi si ritrova a fare i conti con una perdita improvvisa e difficile da accettare. Cosa è successo a Breganze: incidente o malore?. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato all’alba nella frazione di Mirabella, all’interno di una roggia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Marco Conte trovato morto in una roggia: l’ipotesi del malore dietro la tragedia dell’ex hockeista

Trovato cadavere in un fossato a Breganze: ipotesi malore o incidente per l’ex giocatore di hockey Marco ConteIl cadavere trovato in un fossato nella frazione di Mirabella a Breganze (Vicenza) è di Marco Conte, giocatore di hockey su pista 50enne.

Marco Conte, l'ex giocatore di hockey su pista trovato senza vita in un fossato. L'ipotesi dell'annegamento: indagini in corsoBREGANZE - Drammatica scoperta questa mattina, venerdì 10 aprile, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di un ciclista all'interno di un...

Temi più discussi: BREGANZE | Il corpo trovato morto nel fossato è di Marco Conte, ex giocatore di hockey su pista; Napoli, controlli dei carabinieri a Scampia: sei denunciati; Tiziano Segato trovato morto in casa a Monticello Conte Otto, fermato il 27enne che aveva lanciato l'allarme; Monticello Conte Otto, cadavere di un uomo trovato in appartamento. Possibile omicidio.

Mistero a Breganze, l’ex hockeista Marco Conte trovato morto in un fossato: indagini in corsoMarco Conte, ex giocatore di hockey su pista, trovato senza vita in un fossato a Breganze: proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso. notizie.it

Marco Conte è stato trovato morto in una roggia tra Mirabella di Breganze e Sandrigo. Aveva 51 anni ed era padre di tre figliMarco Conte, 51 anni, residente a Sandrigo, è stato trovato morto nella mattinata di oggi, 10 aprile 2026, in una roggia lungo via Palugare, nella frazione di Mirabella di Breganze.Secondo la ricostru ... alphabetcity.it

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